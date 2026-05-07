David di Donatello 2026 i look sul red carpet | trionfa il total black da Annalisa a Matilda De Angelis

Nella serata dedicata ai premi cinematografici, le celebrità hanno sfilato sul red carpet indossando principalmente outfit total black. La 71ª edizione dei David di Donatello ha visto protagonisti vari volti noti del cinema, che hanno scelto look eleganti e sobri per l’occasione. Tra le presenze più osservate, alcune attrici si sono distinte per la semplicità e il gusto raffinato delle loro mise. La serata ha confermato la tendenza del colore scuro tra gli ospiti.