David di Donatello 2026 i look sul red carpet | trionfa il total black da Annalisa a Matilda De Angelis
Nella serata dedicata ai premi cinematografici, le celebrità hanno sfilato sul red carpet indossando principalmente outfit total black. La 71ª edizione dei David di Donatello ha visto protagonisti vari volti noti del cinema, che hanno scelto look eleganti e sobri per l’occasione. Tra le presenze più osservate, alcune attrici si sono distinte per la semplicità e il gusto raffinato delle loro mise. La serata ha confermato la tendenza del colore scuro tra gli ospiti.
Ieri sera è andata in scena la 71esima edizione dei David di Donatello e, come da tradizione, le star si sono sfidate a colpi di stile. Annalisa, Arisa, Matilda De Angelis: chi ha firmato i loro look?.🔗 Leggi su Fanpage.it
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