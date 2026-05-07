Un rappresentante politico statunitense è stato ricevuto in Vaticano, concentrandosi principalmente sulla richiesta di pace. Nel frattempo, un commentatore ha suggerito che una recente presa di posizione di un ex presidente degli Stati Uniti potrebbe aver favorito un determinato leader europeo. La visita e le dichiarazioni riflettono la continuità dei rapporti tra gli Stati Uniti e il Vaticano, senza variazioni significative rispetto alle precedenti interlocuzioni ufficiali.

Marco Rubio è arrivato in Vaticano con una parola ricorrente nei comunicati e nei colloqui: pace. La stessa che attraversa gli incontri con Papa Leone XIV e con il cardinale Pietro Parolin, in una due giorni che vedrà il segretario di Stato americano muoversi tra diplomazia politica e diplomazia vaticana per ricucire un dialogo che negli ultimi mesi si è complicato lungo l’asse Washington-Roma-Santa Sede. Le tensioni legate agli attacchi di Donald Trump al Pontefice, il ruolo internazionale crescente del Vaticano nei dossier di guerra e la posizione dell’Italia di Giorgia Meloni dentro gli equilibri occidentali fanno da sfondo a una missione che punta ufficialmente a “sforzi per una pace duratura”, con particolare attenzione al Medio Oriente.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - I legami Usa-Vaticano resisteranno. Meloni? Trump le ha fatto un favore. Parla Massimo Franco

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la Repubblica. . Il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio, alle 11:15 ha incontrato Papa Leone in Vaticano. È arrivato puntualissimo, evidentemente non aveva nessuna intenzione di far attendere il Papa, con cui deve ricucire uno strappo profondo. L'8 maggio - facebook.com facebook

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