Gli avvocati di Stasi hanno dichiarato che ora il loro obiettivo è far uscire Alberto. Se le intercettazioni di Andrea Sempio risultassero confermate, il contenuto sarebbe considerato molto grave. La vicenda riguarda le indagini in corso e le testimonianze raccolte. Le autorità stanno esaminando attentamente le conversazioni e i dati per verificare la loro attendibilità. La situazione si sta sviluppando con nuovi aggiornamenti nelle prossime ore.

Se il testo delle intercettazioni di Andrea Sempio fosse confermato, "sarebbe agghiacciante e a quel punto l'obiettivo sarebbe quello di tirar fuori dal carcere Alberto Stasi il prima possibile": lo ha detto la legale di Stasi Giada Bocellari, commentando gli sviluppi più recenti del caso Garlasco nella trasmissione 'Realpolitik' in onda questa sera su Retequattro. Sulla possibilità di costituirsi parte civile, la legale ha osservato che "ci vogliono dei presupposti. Alberto era il fidanzato della vittima. Il danno che si può chiedere in sede penale è un danno da reato, quindi non tutta una serie di altri danni che nel caso Stasi ha comunque patito.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I legali di Stasi alla carica: "Ora l'obiettivo è tirare fuori Alberto"

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