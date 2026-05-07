I lavori in via Fiorentina? Costosi quanto 100 appartamenti Erp

Nella zona di via Fiorentina sono stati completati lavori che, secondo una stima, hanno avuto un costo equivalente a quello di oltre cento appartamenti di edilizia popolare. La cifra è stata calcolata da Giovanni Grasso, candidato alla guida del partito Casa Riformista nelle prossime elezioni comunali. La notizia riguarda un investimento che ha coinvolto un numero significativo di unità abitative, ma non sono stati forniti dettagli sui costi esatti o sui tempi di realizzazione.

Più di cento case popolari sono finiti nel tunnel di via Fiorentina. I conti li ha fatti Giovanni Grasso, capolista di Casa Riformista alle elezioni comunali. “E’ stata la Meloni a dire che in 10 anni costruirà centomila case popolari spendendo 10 miliardi. Ogni appartamento costerà quindi.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate ”Rinvenuti” nel sottopasso di via Fiorentina, 100 appartamenti delle case popolariArezzo, 7 maggio 2026 – Più di cento case popolari sono finiti nel tunnel di via Fiorentina. Case Erp, ecco 900mila euro. I lavori entro fine annoIl Comune prosegue il proprio impegno sul fronte dell’edilizia residenziale pubblica con nuove risorse agli alloggi Erp grazie alla variazione di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Stadio Franchi, via ai lavori fino alle 22. Doppi turni per i gradoni; Fiorentina: Pronti 55 milioni per il Franchi. Via libera al project per i lavori allo stadio; Stadio Franchi, restyling con vista sull'Europeo: in arrivo 55 milioni dalla Viola; Stadio Franchi, la Fiorentina ha presentato un'offerta: 55 milioni per completare i lavori del secondo lotto (ma a 3 condizioni). Cantiere Fiorentina. Vertice con i commercianti. Lavori al via ma dopo PasquaTra disagi per la viabilità e calo della clientela, il cantiere di via Fiorentina resta al centro delle preoccupazioni di commercianti e imprese. Proprio per fare il punto sulla situazione si è svolto ... lanazione.it Orciolaia, si sposta il Carnevale: colpa dei lavori in via FiorentinaArezzo, 28 gennaio 2026 – Si alza il sipario sulla stagione del Carnevale. Quest’anno con una novità. Quello aretino dell’Orciolaia infatti è pronto a cambiare di nuovo sede. A febbraio, quando sono ... lanazione.it Nell’inchiesta sulle scommesse illegali un mese con la condizionale per il calciatore della Fiorentina, sanzione pecuniaria da 78 mila euro per il giocatore del Newcastle - facebook.com facebook #Grosso cita #Djokovic: "L’ho imparato da lui". Come sta #Berardi e sul futuro alla #Fiorentina… x.com