Oggi si svolgono le elezioni in Scozia e Galles, con i Laburisti che affrontano una possibile sconfitta. La competizione vede principalmente gli indipendentisti e i rappresentanti della destra di Farage. Le votazioni interessano diverse aree di entrambe le regioni, e i risultati potrebbero influenzare gli equilibri politici locali e nazionali. La partecipazione degli elettori è stata elevata, con un’attenzione crescente sui temi dell’indipendenza e delle politiche di destra.

Le elezioni di oggi sono una faccenda tra gli indipendentisti e la destra di Farage, e rendono sempre più precaria la leadership di Keir Starmer Giovedì ci sono le elezioni parlamentari in Scozia e in Galles e un ampio turno di elezioni amministrative in Inghilterra: in tutte e tre i Laburisti si aspettano risultati disastrosi, e hanno solo da perdere. Questo potrebbe avere conseguenze sulla tenuta sempre più precaria del governo del primo ministro Laburista Keir Starmer, e accelerare le manovre in corso nel partito per sostituirlo. Una grossa novità politica è che, per la prima volta, dovrebbe ottenere buoni risultati anche in Scozia e in Galles il partito di destra populista di Nigel Farage, Reform UK.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I Laburisti si preparano a un disastro in Scozia e Galles

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