Il Partito Laburista britannico si prepara a partecipare a un voto importante in Galles e Scozia, a meno di due anni dal riprendersi le posizioni di governo. L'appuntamento elettorale si svolgerà giovedì e riguarda le elezioni locali in entrambe le regioni. La consultazione coinvolge diversi enti amministrativi e rappresenta un momento di verifica per le forze politiche coinvolte in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Il Partito Laburista britannico a meno di due anni dal ritorno al potere affronterà giovedì un voto decisivo per il suo futuro alla guida del Regno Unito e Keir Starmer, primo ministro in crisi di consensi chiamato a difendere Downing Street dal crollo della fiducia nei suoi confronti, dalla crisi economica e dalla fronda interna della componente più progressista del gruppo parlamentare, vedrà nella giornata del 7 maggio un crocevia del suo futuro politico. Si rinnoveranno oltre 5mila seggi per consigli locali in 136 diverse autorità territoriali e si voterà per i governi locali di Galles e Scozia. Il test elettorale sarà il più importante...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Galles, Scozia, elezioni locali: Starmer verso il voto della verità

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