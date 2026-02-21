Rugby Sei Nazioni 2026 | a Cardiff rimonta d’oro della Scozia Il Galles non sa vincere

La partita tra Galles e Scozia al Principality Stadium ha visto la rimonta decisiva della Scozia, causata da un secondo tempo energico. Il Galles era in vantaggio fino a metà ripresa, ma la squadra scozzese ha aumentato la pressione e ha segnato il punto decisivo negli ultimi minuti. La sfida ha offerto un risultato sorprendente, con il pubblico che ha assistito a un cambio di fronte nel punteggio. La prossima fase del torneo si avvicina con molte incognite.

Al Principality Stadium va in scena una sfida intensa e ricca di colpi di scena nel terzo turno del Sei Nazioni 2026, con il Galles che parte forte e sembra a lungo in controllo, prima della rimonta rabbiosa della Scozia, capace di ribaltare l’inerzia nella ripresa e completare il sorpasso nel finale. Una partita giocata a ritmi elevati, segnata da episodi chiave, cambi di momentum e da un ultimo quarto d’ora carico di tensione, che premia la maggiore concretezza degli ospiti. Avvio ad alta intensità al Principality Stadium, con il Galles costretto subito a gestire un momento di difficoltà dopo il cartellino giallo inflitto al 5’ a Joe Hawkins per un placcaggio alto. 🔗 Leggi su Oasport.it Rugby, Sei Nazioni: la Francia passeggia a Cardiff, umilia il Galles e scappa via in classificaLa Francia ha dominato il Galles a Cardiff, provocando una sconfitta pesante e conquistando subito la testa della classifica del Sei Nazioni 2026. Sei Nazioni, Francia devastante. Notte fonda per il Galles, distrutto a CardiffLa Francia ha dominato la partita contro il Galles, infliggendo una pesante sconfitta a Cardiff con il punteggio di 54-12. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sei Nazioni 2026: ufficiale, Francia-Italia si giocherà con il tetto chiuso; Sei Nazioni, Francia-Italia: il XV Azzurro, torna Capuozzo; Ireland v Italy - Six Nations Rugby - 14 February 2026 - Guinness Uomini Six Nations; Italrugby, gli Azzurri convocati per la Francia. Rugby, Sei Nazioni 2026: l’Irlanda sbanca Twickenham. Inghilterra annichilitaL’Irlanda domina a Twickenham e si impone con autorità sull’Inghilterra nel match inaugurale della terza giornata del Sei Nazioni 2026, confermando il ... oasport.it Sei Nazioni, Francia-Italia: la presentazione del matchUn’altra sfida per cuori forti. L’Italrugby, nel terzo turno del Sei Nazioni 2026, riparte nel suo cammino – prima di una pausa di due settimane che spezza il torneo in due blocchi – andando faccia ... sport.sky.it Sei Nazioni, Francia-Italia: il XV Azzurro, torna Capuozzo #SkySport #SeiNazioni #Rugby #SkyRugby x.com Al giro di boa del Sei Nazioni U20 2026, l' #ItalrugbyU20 prepara la sfida alla Francia A parlare dello sviluppo e del lavoro intrapreso dalla squadra è il coach degli Avanti, l’ex pilone Azzurro Michele #Rizzo: “Dal punto di vista fisico, il lavoro quotidi - facebook.com facebook