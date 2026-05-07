Il 9 maggio, in occasione della Giornata dell’Europa, un gruppo di giovani italiani si raduna in piazza San Fedele a Milano alle 11. L’obiettivo è promuovere un’Unione Europea più unita e coesa attraverso un corteo e incontri pubblici. L’evento coinvolge diversi studenti e attivisti che manifestano per rafforzare il senso di appartenenza all’Europa. La manifestazione si svolge senza incidenti e si conclude nel pomeriggio.

Il 9 maggio, Giornata dell ’ Europa, una rete di giovani italiani si ritrova in piazza San Fedele a Milano alle 11.30. Chiamiamo l ’ Italia intera al nostro fianco. Siamo AtenEU, e nasciamo da una scommessa tanto semplice quanto scomoda: che il tempo dell ’ Europa sia adesso, o non sia mai. Tra campi larghi, larghissimi, strettissimi e chi più ne ha più ne metta – è quasi periodo di saldi, ci sono coalizioni per tutte le taglie – c’è solo un formato che interessa realmente alla generazione che a malapena ha visto l ’ Italia vincere i Mondiali del 2006. Quel campo è il campo europeo. Non una cosa di sinistra, destra o centro. Non un fan club brussellese, anzi.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - I giovani di AtenEU scendono in piazza per un’Unione più forte e coesa

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Sabato 9 maggio, in occasione della Giornata dell’Europa, nascerà AtenEU: una piattaforma che vuole mettere in rete tutti i giovani, gli studenti e le associazioni che credono convintamente nel progetto europeo. L’appuntamento è fissato per le ore 11.30 in Pi - facebook.com facebook