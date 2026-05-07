I giorni del Calendimaggio Consegnate le chiavi della città Oggi c’è Madonna Primavera

Oggi si svolge la giornata principale del Calendimaggio, con l’elezione di Madonna Primavera. Ieri si è tenuta la cerimonia di consegna delle chiavi della città al Maestro di Campo, segnando l’inizio ufficiale delle celebrazioni. Le tradizionali manifestazioni continuano con eventi e riti che coinvolgono diverse parti della comunità, mantenendo vivo il rito storico di questa festa.

Ieri l’inizio, con la consegna delle chiavi della città al Maestro di Campo e già oggi il Calendimaggio entra nel vivo, con l’elezione di Madonna Primavera. In Piazza del Comune, alle 15.30, al suono della Campana delle Laudi, dopo l’ingresso dei cortei ci sarà la presentazione delle dieci fanciulle, cinque per Parte, aspiranti al ruolo di regina della festa: Sofia Balducci, Caterina Principale, Isabella Ranocchia, Agnese Salari e Camilla Santarelli (Sotto) e Margherita Crivelli, Marta Gubbiotti, Anna Menichelli, Eloisa Parodi e Sara Tutarini (Sopra). Seguiranno i giochi di sfida tra Magnifica e Nobilissima: il tiro con la balestra, la corsa delle tregge e il tiro alla fune.🔗 Leggi su Lanazione.it

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