Raf a Sanremo 2026 | il ritorno con una storia d'amore di fine anni '80

Raf, musicista noto per le sue hit degli anni '80, si prepara a tornare sul palco di Sanremo 2026 con il brano

Raf, nome d'arte di Raffaele Riefoli, sarà uno dei concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Ora e per sempre": una storia d'amore d'altri tempi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Raf torna a Sanremo 2026: canzone d’amore per i 30 anni di matrimonio e inedito con il figlio. Un ritorno all’intimità.Raf riprende il suo posto a Sanremo 2026 dopo undici anni, portando sul palco una canzone dedicata all’amore e ai trent’anni di matrimonio con la moglie.

Raf e il ritorno a Sanremo 2026 con 'Ora e per sempre': significato e testo della canzone che celebra l’amoreIl testo e il significato della canzone di Raf 'Ora e per sempre' a Sanremo 2026: l’amore eterno raccontato sul palco dell’Ariston. notizie.it

Raf a Sanremo 2026. Lavapiatti a Londra, la moglie Gabriela, la figlia modella: «Non salgo sul palco per celebrare il passato»Raf a 66 anni torna sul palco dell'Ariston per la quinta volta e lo fa con l’eleganza e la sicurezza di chi ha già scritto la storia del pop italiano. A Sanremo 2026 il ... leggo.it

Raf : A Sanremo porto un brano dedicato a mia moglie Gabriella"Ora e per sempre" .Parlo del nostro primo incontro e come da allora il mondo è cambiato molto. - facebook.com facebook

#Raf racconta ‘Ora e per sempre’, il brano che lo riporta al Festival di Sanremo undici anni dopo l’ultima volta. Le dichiarazioni #Sanremo2026 x.com