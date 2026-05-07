I genitori di Chiara? Sanno che Stasi è colpevole ma in qualche modo si cerca di togliergli questo ruolo
I genitori di Chiara sono consapevoli della condanna di Stasi, ma cercano di non attribuirgli completamente la responsabilità. I Poggi, invece, hanno perso la loro figlia e il loro dolore è evidente. La vicenda si svolge a Pavia, dove si sono svolti gli sviluppi giudiziari e le dichiarazioni delle parti coinvolte. La famiglia di Chiara ha espresso il proprio dolore, mentre si continuano a seguire le indagini e le decisioni della magistratura.
Pavia, 7 maggio 2026 – “I Poggi, umanamente, hanno perso una figlia e quello è il dramma che vivono e vivranno per la loro vita. Sanno che è colpevole Stasi e che, in qualche modo, si vuole cercare di togliergli questo ruolo. Direi che la situazione è unica, forse, nel panorama giudiziario italiano”. Così Gian Luigi Tizzoni, il legale dei genitori di Chiara Poggi, a proposito degli ultimi sviluppi della nuova indagine sul delitto di Garlasco nella quale Andrea Sempio (indagato) è accusato di essere il colpevole dell'omicidio della giovane. “Sembra che l'inchiesta sia le battute finali, finalmente vedremo che cosa ha raccolto la Procura e trarremo le nostre considerazioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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