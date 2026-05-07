I genitori di Chiara? Sanno che Stasi è colpevole ma in qualche modo si cerca di togliergli questo ruolo

I genitori di Chiara sono consapevoli della condanna di Stasi, ma cercano di non attribuirgli completamente la responsabilità. I Poggi, invece, hanno perso la loro figlia e il loro dolore è evidente. La vicenda si svolge a Pavia, dove si sono svolti gli sviluppi giudiziari e le dichiarazioni delle parti coinvolte. La famiglia di Chiara ha espresso il proprio dolore, mentre si continuano a seguire le indagini e le decisioni della magistratura.