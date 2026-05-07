I genitori di Chiara Poggi | Ogni verità alternativa dura solo pochi giorni

I genitori di Chiara Poggi hanno dichiarato che ogni versione alternativa dei fatti dura solo pochi giorni, mantenendo la loro posizione ferma dal 12 dicembre 2015. In quella data, la Cassazione ha confermato la condanna definitiva nei confronti di Alberto Stasi. Da allora, non sono stati fatti passi indietro rispetto alla sentenza. La famiglia continua a sostenere la propria versione dei fatti senza cambiare posizione.

La posizione della famiglia di Chiara Poggi resta ferma al 12 dicembre 2015, quando la Cassazione ha confermato la condanna in via definitiva ad Alberto Stasi. "Ogni verità alternativa dura solo pochi giorni", ripetono i genitori della vittima, che sostengono non ci sia un'altra verità oltre a quella già stabilita dalle sentenze.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - I genitori di Chiara Poggi: "Ogni verità alternativa dura solo pochi giorni" Notizie correlate Leggi anche: Sanremo e Olimpiadi: l’attenzione dura solo pochi giorni Garlasco, l'ipotesi di Paola Cappa sulla "pista passionale" pochi giorni dopo l'omicidio di Chiara PoggiGarlasco, Paola Cappa e l'ipotesi della pista passionale Nuovi interrogatori per Paola e Stefania Cappa Il movente dell'omicidio di Chiara Poggi... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il tormento dei coniugi Poggi: Ogni verità alternativa dura solo pochi giorni; Garlasco, Andrea Sempio ossessionato da Chiara? La famiglia Poggi non ci crede: Non l'ha mai cercata; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Garlasco, gli avvocati della famiglia di Chiara Poggi: Nuova ipotesi dei pm di Pavia irreale. Ancora una svolta dopo quasi 19 anni. I genitori di Chiara Poggi: «Niente da dire»Indagine riaperta dopo la condanna definitiva all’allora fidanzato Alberto Stasi, mercoledì le nuove intercettazioni di Sempio in auto e l’audizione del ... laprovinciapavese.gelocal.it Il tormento dei coniugi Poggi: Ogni verità alternativa dura solo pochi giorniLa figlia uccisa, l’altro figlio che difende l’amico ora sotto accusa: ma la famiglia resta arroccata sulla sentenza Stasi ... milano.repubblica.it I genitori di Chiara Poggi: "Ogni verità alternativa dura solo pochi giorni" #delittodigarlasco x.com Secondo i pm di Pavia con le sue parole avrebbe in pratica ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi - facebook.com facebook