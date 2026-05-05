La bocciatura sonora di Angiola alla Giunta Episcopo | Due anni e sette mesi tirando a campare

"Due anni e sette mesi di nulla cosmico. Quello a cui i cittadini di Foggia stanno assistendo è il "tirare a campare" elevato all’ennesima potenza". Esordisce così il consigliere comunale Nunzio Angiola, analizzando l’operato della sindaca Maria Aida Episcopo a metà del suo mandato.Assenza di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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