I compagni di squadra e i tifosi hanno commemorato il giocatore ricordando il suo ruolo fondamentale nella storia dell’Inter, con parole di affetto e rispetto. Altobelli ha affermato che era come un fratello che portava sempre con sé, mentre Bergomi lo ha descritto come un faro. I ricordi si sono concentrati sulle sue doti tecniche, in particolare il suo talento nel dribbling, e sulla partecipazione alla vittoria dello scudetto del 1980.

"Come posso stare? Male, male, male. Quando si è ammalato siamo andati a trovarlo, ho sperato in qualcosa, in qualche miglioramento. Io ora sono Kuwait, mercoledì ha iniziato a squillarmi il telefono senza sosta. Ho risposto a mia moglie e lei mi ha dato questa notizia devastante. E la cosa più brutta è che ora sono in un paese dal quale non riesco a rientrare subito, non riesco a tornare per il funerale. Appena torno vado a trovarlo ma io sono sempre con lui e lui sempre con me. Evaristo io lo conosco meglio delle mie tasche. Quando parliamo di lui parliamo di un genio nel calcio, solo lui faceva cose che nessuno riusciva né a fare né a capire.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I compagni ricordano il Becca. Altobelli: "Un fratello sempre con me". Bergomi: "Un faro"

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