Il più forte di tutti noi | i compagni del Rav ricordano Andrea e raccolgono oltre 4 mila euro per la famiglia

I compagni del Rav hanno organizzato una raccolta fondi per la famiglia di Andrea Goglia, scomparso di recente. In pochi giorni sono stati raccolti oltre 4.000 euro, frutto di un gesto di solidarietà e solidarietà tra amici. La iniziativa ha coinvolto molti, dimostrando il legame forte con la persona ricordata e il desiderio di sostenere chi gli era vicino.

Tempo di lettura: 4 minuti Un gesto di memoria e solidarietà per ricordare Andrea Goglia. Nelle scorse ore la pagina Instagram Info Difesa ha dedicato un lungo post al giovane di 20 anni scomparso il mese scorso a Vitulano, raccogliendo le parole e l’affetto dei compagni con cui aveva condiviso l’esperienza militare. Nel messaggio pubblicato online, Andrea viene descritto come un ragazzo determinato e pieno di energia, ricordato con grande stima dai commilitoni che avevano affrontato insieme a lui il percorso di addestramento al RAV. “Era il più forte del nostro corso in ogni disciplina”, raccontano i compagni d’armi, sottolineando la sua costanza negli allenamenti e la capacità di spingere tutti a dare sempre di più. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Discussioni sull' argomento Sinistra e Israele, un rapporto incrinato. L’evento di Kesher; Andrea Goglia, la forza del Plotone che ci ha lasciati troppo presto: i compagni d'armi uniti per la famiglia.

