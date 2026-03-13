A lezione di Antimafia carabinieri e magistrati incontrano gli studenti del liceo Archimede

Circa 200 studenti a lezione di Antimafia. Ieri il liceo “Archimede” ha ospitato l'incontro “Dalla memoria all’azione. Il ruolo della Magistratura e delleForze dell’Ordine. Il contrasto alla criminalità organizzata tra storia e presente”. Insieme ai ragazzi carabinieri e magistrati per un'importante giornata all'insegna della legalità. Il particolare evento è stato moderato dalla dirigente scolastica, Laura Cappuccio, e introdotto da Carmelo La Rosa, presidente dell’Associazione Nazionale Antimafia“Alfredo Agosta”, fondata in memoria del maresciallo maggiore aiutante dei carabinieri Alfredo Agosta, assassinato dalla mafia il 18 marzo 1982 a Catania. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

