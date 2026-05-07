A Garlasco, si è appreso che la mattina dell’omicidio, l’imputato sapeva che Chiara fosse sola in casa, poiché la famiglia Poggi era in vacanza in Trentino e la ragazza aveva disattivato l’allarme e aperto la porta ai gatti. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe colpito Chiara con le mani nude e poi con un martello, per poi gettarla dalle scale. Dopo il fatto, si sarebbe ripulito dalla nonna.

Sempio quella mattina sapeva che Chiara fosse sola in casa: la famiglia Poggi era in vacanza in Trentino e la ragazza aveva già disattivato l’allarme e aperto la porta ai gatti. L’uomo avrebbe raggiunto la villetta con l’intenzione di un "approccio sessuale". Al rifiuto della ventiseienne sarebbe sc.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, “Sempio colpì Chiara a mani nude, poi con un martello e la gettò dalle scale; dopo l’omicidio si ripulì dalla nonna”

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