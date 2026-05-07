I bimbi vanno a scuola in bici e all' uscita la trovano riparata | l' iniziativa

Ogni giorno, molti bambini si recano a scuola in bicicletta, e all'uscita trovano le loro biciclette riparate grazie a un'iniziativa promossa da un'associazione nazionale. Questa iniziativa, chiamata Bimbimbici, mira a incoraggiare l'uso della bicicletta tra i più giovani, promuovendo uno stile di vita più salutare, rispettoso dell’ambiente e favorendo una mobilità urbana più sicura e sostenibile.

Torna Bimbimbici, l'iniziativa che viene promossa da Fiab a livello nazionale per promuovere l'uso della bicicletta tra i bambini, incentivando così uno stile di vita sano, ecologico e una mobilità urbana sicura e sostenibile. “L'uso della bicicletta migliora la salute fisica, sviluppa.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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