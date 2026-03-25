Non vanno a scuola e non sono vaccinati | due bimbi tolti alla comunità del ‘santone' nel bosco a Cefalù

Sabato, due bambini di 7 e 11 anni sono stati prelevati da un casolare nel bosco di Gibilmanna, nelle Madonie. I bambini non frequentano la scuola e non sono stati sottoposti a vaccinazioni. L’intervento è avvenuto all’interno di una comunità legata a un santone, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali dell’atto.

Due bambini di 7 e 11 anni sono stati allontanati sabato da un casolare nel bosco di Gibilmanna, nel cuore delle Madonie. Vivevano isolati con le madri in una comunità guidata da un “santone” tedesco, senza scuola né vaccinazioni. La Procura dei minori di Palermo li ha trasferiti in una casa protetta. Il caso ricorda quello della “famiglia del bosco” di Palmoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Bambini nel bosco senza scuola né vaccini, il nuovo caso a Cefalù: allontanati dalla comunità guidata da un “santone” Nel bosco senza scuola, né vaccini. Due bimbi portati via da una comunità in SiciliaDue bambini di 7 e 11 anni, uno italiano e l'altro tedesco, vivevano da alcuni mesi, e fino a sabato scorso, in una comunità nel bosco di Gibilmanna,... Approfondimenti e contenuti su Non vanno a scuola e non sono vaccinati... Argomenti discussi: Né scuola né vaccini, trovati due bambini nella comunità del bosco di Gibilmanna. Via con le madri; Dopo Tornatore: il Festival del Cinema di Cefalù guarda già al prossimo grande evento. Non vanno a scuola e non sono vaccinati: due bimbi tolti alla comunità del ‘santone’ nel bosco a CefalùDue bambini di 7 e 11 anni sono stati allontanati sabato da un casolare nel bosco di Gibilmanna, nel cuore delle Madonie ... fanpage.it