I big Pd a caccia di deroghe

In un incontro recente, un parlamentare del Partito Democratico ha confermato che, di consueto, le deroghe statutarie vengono approvate contestualmente alle liste politiche. La discussione si concentra sulla possibilità di deroghe che potrebbero mettere a rischio l'inclusione di alcuni candidati. La procedura, secondo quanto dichiarato, è consolidata e avviene durante le sedute ufficiali del partito.

"Che mi ricordi è consuetudine che insieme alle liste decise in sede politica si votino le necessarie deroghe statutarie", si trincera un autorevole parlamentare dem annoverato tra quelli potenzialmente a rischio di esclusione. Un paio di dozzine abbondanti, tra cui non sono annoverate d’ufficio figure autorevoli come gli ex segretari di medio o breve corso Piero Fassino e Dario Franceschini o l’ex ministro Andrea Orlando, che di diritto o di rovescio rappresentano la continuità di una linea "riformista" o di un’opzione più "radicale" storicamente in contrasto interno al partito del Nazareno. Ma soprattutto non c’è Graziano Delrio, ministro...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I big Pd a caccia di deroghe Notizie correlate Comuni Montani, PD interroga il Governo: oltre 700 enti esclusi dalla classificazione montana rischiano di perdere le deroghe scolastiche sulle classiUn gruppo di parlamentari del Partito Democratico ha depositato un'interrogazione ai Ministri dell'Istruzione e del Merito e degli Affari Regionali... Decreto PNRR, parte l’iter parlamentare: dal reclutamento dei docenti agli organici ATA, dalle deroghe sulla mobilità alle deroghe sulla digitalizzazione e l’accreditamento degli enti di formazioneÈ iniziato in 5ª Commissione Bilancio del Senato l’esame del decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio 2026 (Serie generale n. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: I big Pd a caccia di deroghe. Pd, corsa a quattro a Firenze 5Stelle, caccia ai candidati. E a Galletti serve la derogaNota di colore: era dai tempi di Berlinguer che un segretario del primo partito a sinistra non calpestava il suolo dell’Elba. Torna a farlo Elly Schlein a braccetto col candidato del campo largo ... lanazione.it Pd in crisi: critiche a non finire per Schlein. Caccia all'alternativa, i big si muovono«È Meloni che si tiene la Schlein». Con quella battuta tagliente, pubblicata poco più di un mese fa su X, Arturo Parisi aveva già sintetizzato il suo giudizio sullo stato del Partito democratico. Lo ... iltempo.it