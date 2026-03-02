Decreto PNRR parte l’iter parlamentare | dal reclutamento dei docenti agli organici ATA dalle deroghe sulla mobilità alle deroghe sulla digitalizzazione e l’accreditamento degli enti di formazione

È iniziato in quinta Commissione Bilancio del Senato l’esame del decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio 2026. Il testo riguarda il reclutamento dei docenti, gli organici ATA, le deroghe sulla mobilità, sulla digitalizzazione e sull’accreditamento degli enti di formazione. La discussione si svolge nell’ambito delle attività di approvazione del decreto legato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

È iniziato in 5ª Commissione Bilancio del Senato l’esame del decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio 2026 (Serie generale n. 41), che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Una parte rilevante del provvedimento riguarda la Missione 4 – Istruzione e ricerca, con interventi su reclutamento docenti, riforma degli istituti tecnici e professionali, organici ATA e strutture di supporto alla digitalizzazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Trasferimento di provincia 2026/27: ecco le deroghe che consentono ai docenti con vincolo di presentare domanda di mobilitàI docenti che non possono presentare domanda, se sono in possesso di uno dei requisiti indicati nell’art.

Decreto sicurezza: Dirigenti, docenti e ATA sono pubblici ufficiali, stretta sulla vendita dei coltelli ai minori, genitori responsabili in caso di reato del minore. LA BOZZAPronto il Decreto sicurezza, è già stata diffusa una bozza e il punto di partenza è il porto di coltelli e strumenti da punta o da taglio, definito...

Approfondimenti e contenuti su Decreto PNRR.

Temi più discussi: Pubblicato in Gazzetta un nuovo decreto-legge PNRR (n. 19/2026) - ANCE; Governo: disposizioni per l’attuazione del PNRR e in materia di politiche di coesione; Decreto PNRR su scuola, università e ricerca: misure frammentarie che non risolvono i problemi strutturali del sistema pubblico della conoscenza; Decreto PNRR: in Gazzetta Ufficiale il DL n. 19/2026.

Pagamenti digitali: il Decreto PNRR avvia l’addio alla carta nei POSUna nuova era per i pagamenti elettronici: ecco le disposizioni che cambiano per sempre il modo di ricevere e conservare le prove d'acquisto. it.benzinga.com

Decreto Semplificazioni PNRR, ecco come cambiano i processi amministrativiTempi ridotti, responsabilità dirigenziale rafforzata e digitalizzazione strutturale dei flussi procedurali e informativi: vediamo le novità introdotte dal DL Semplificazioni PNRR ... agendadigitale.eu

Col decreto Pnrr, farà fede la prova digitale. Ecco cosa c’è da sapere Leggi l'articolo #PagamentiPos - facebook.com facebook

Pubblicato in Gazzetta il Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19 (“Decreto PNRR 2026”): rafforza governance, monitoraggio su ReGiS, semplificazioni e riallineamento con il Fondo sviluppo e coesione. bit.ly/pnrr-2026 #ProvinceComuni #upi #PNRR2026 #pu x.com