Comuni Montani PD interroga il Governo | oltre 700 enti esclusi dalla classificazione montana rischiano di perdere le deroghe scolastiche sulle classi

Un gruppo di parlamentari del Partito Democratico ha depositato un'interrogazione ai Ministri dell'Istruzione e del Merito e degli Affari Regionali sugli effetti della legge 1312025 in materia di istruzione nelle aree montane.

“Colpo durissimo”: dodici Comuni montani del foggiano esclusi dalla nuova classificazione nazionale La protesta di Piemontese nei confronti della decisione governativaDodici Comuni montani del foggiano sono stati esclusi dalla nuova classificazione nazionale, suscitando sdegno e protesta.

L'allarme del Pd: "Casola Valsenio e Brisighella rischiano di perdere il riconoscimento di Comuni montani"Il Partito Democratico segnala preoccupazioni riguardo ai nuovi criteri nazionali per la classificazione dei Comuni montani, che potrebbero portare alla perdita del riconoscimento per alcune località dell’Appennino emiliano-romagnolo.

Comuni montani, Natale (Pd): Decine i Comuni in ginocchio per la scelta del Governo e l'inerzia della Regione. Respinti alla Camera gli ordini del giorno dem per chiedere una revisione della classificazione: A rischio servizi essenziali, pericolo spopolamento

Milleproroghe, Ghio (PD): Il centrodestra boccia l'ampliamento della tutela dei Comuni montani liguri. Scelta grave e irresponsabile

Nei comuni montani della Sardegna attive 3.600 PMI con 7.500 addetti e 680 mln € di fatturato. Il report Confartigianato evidenzia forti criticità infrastrutturali e tempi di accesso a trasporti molto più lunghi rispetto alle altre aree dell'isola