I 5 poliziotti indagati per un uomo morto durante un inseguimento della polizia

Cinque agenti di polizia sono sotto indagine dopo la morte di un uomo durante un inseguimento. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, l’uomo avrebbe gettato se stesso dall’abitacolo di un camion in corsa durante la fuga. La vicenda si è verificata nel corso di un intervento di polizia, e al momento sono in corso verifiche per chiarire le modalità dell’accaduto. La procura ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità.

Davide Suvilla è morto durante un inseguimento della polizia. Secondo la ricostruzione delle indagini si sarebbe lanciato dall’abitacolo di un camion in movimento. L’autopsia ha detto che Suvilla, che avrebbe avuto tracce di cocaina nel sangue, è morto per trauma cranico e toracico. Cinque poliziotti sono indagati per omicidio colposo per la morte dell’uomo, nato nel 1982 ad Abbiategrasso. Il camion era un Iveco Trakker da cava del valore di quasi 100 mila euro, trafugato a Verrayes. I cinque poliziotti indagati. La Verità racconta che Suvilla era uscito dal carcere a gennaio. La relazione finale del medico legale Roberto Testi sarà depositata in procura entro 60 giorni.🔗 Leggi su Open.online

Finge l’infermità per schivare il carcere: arrestato dopo un inseguimento da film

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