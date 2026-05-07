Durante inseguimento si getta da camion rubato e muore | indagati 5 poliziotti

Durante un inseguimento in Valle d’Aosta, un uomo ha deciso di gettarsi dall’abitacolo di un camion che aveva appena rubato, perdendo la vita. Cinque agenti di polizia sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo, in relazione a quanto accaduto. La vicenda si è verificata nel corso delle operazioni di polizia e sta ora sotto indagine da parte delle autorità competenti.

Cinque poliziotti sono indagati per omicidio colposo, per la morte di un uomo deceduto durante un inseguimento in Valle d’Aosta Davide Suvilla si era gettato dall’abitacolo di un camion che aveva da poco rubato per sfuggire ad alcuni agenti delle forze dell’ordine. Nonostante i soccorsi, chiamati immediatamente dai poliziotti, l’uomo è deceduto a causa di un severo trauma cranico e toracico, come accertato durante l’autopsia. I fatti risalgono allo scorso 27 aprile. Davide Suvilla, residente nel Milanese, avrebbe rubato da un parcheggio un camion da cava. Dopo aver evitato un primo posto di blocco, avrebbe proseguito la sua fuga a forte velocità, attraversando alcuni paesini lungo la statale 26.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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