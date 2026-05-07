hunger game i protagonisti oggi

Oggi i protagonisti della saga di Hunger Games sono tornati sotto i riflettori. Jennifer Lawrence, che ha interpretato Katniss, ha ottenuto un premio Oscar e ha costruito una carriera di successo a Hollywood. Josh Hutcherson, che ha interpretato Peeta, ha continuato a lavorare nel cinema e in televisione. Entrambi sono stati coinvolti in vari progetti dopo il franchise, mantenendo vivo l’interesse del pubblico.

Dopo il prequel del 2023, La ballata dell'usignolo e del serpente, incentrato sull’iconico villain Coriolanus Snow, il prossimo 19 novembre arriva al cinema Hunger Games: L’alba sulla mietitura, questa volta dedicato a Haymitch Abernathy. Katniss, nel frattempo, ha stregato Hollywood coronando la sua fulminate ascesa con un Oscar. L’interesse amoroso Peeta si è trasformato in un eroe alle prese con un mondo di pupazzi animatronici letali, mentre Gale conquista il pubblico come protagonista della serie The Witcher. E il resto del cast? Jennifer Lawrence (Katniss Everdeen) Prima di scoccare la freccia infuocata di Katniss Everdeen, l’attrice originaria del Kentucky si fa notare nel cupo thriller ambientato negli Ozark, Un gelido inverno (2010), che le vale la sua prima candidatura agli Academy Awards.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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The Hunger Games - Official Franchise Lookback

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