scopri i protagonisti del lba showtime game annunciati e gazzoli

Gazzoli ha annunciato i nomi dei partecipanti al LBA Showtime Game, un evento che coinvolge star della pallacanestro italiana e influencer del digitale. La partita si terrà il prossimo weekend e promette di attirare un grande pubblico, mescolando sport e social media in un’unica giornata.

La manifestazione propone due formazioni, Team Mago e Team Gazzo, guidate da due allenatori di rilievo: Carlton Myers e Sasha Danilovic. L’incontro mette insieme grandi protagonisti della pallacanestro e figure di spicco del panorama della comunicazione digitale, offrendo un intreccio tra atletismo e dinamità mediatica. Le squadre in campo sono Team Mago e Team Gazzo, con la direzione tecnica affidata a due coach di prestigio: Carlton Myers e Sasha Danilovic. L’evento si svolge all’Inalpi Arena venerdì 20 febbraio alle 19.30; l’ingresso al Palazzo sarà gratuito. È disponibile il draft ufficiale della LBA Showtime Game, e è pubblicato un video dell’annuncio dell’evento. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

LBA Showtime Game: semifinali e spettacolo il 20 dicembreVenerdì 20 dicembre si terranno le semifinali di LBA Showtime Game, l'evento che unisce sport e intrattenimento digitale.

Via alle Final Eight! La novità? Lo Showtime Game. Gherardini: "Festa del basket"Questa sera a Torino si alza il sipario sulle Final Eight di basket.

