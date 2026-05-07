Hull-Millwall semifinale venerdì 08 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Venerdì 8 maggio 2026 alle 21:00 si disputerà la semifinale tra Hull e Millwall, due squadre che si sono guadagnate il passaggio ai playoff. Il Millwall ha confermato di aver avuto un buon andamento durante la stagione, rafforzando la propria presenza in questa fase della competizione. Le formazioni sono state annunciate, e sono già aperte le scommesse e le previsioni per l'incontro.

Il coinvolgimento del Millwall in questi playoff non sorprende più di tanto ed è la dimostrazione della loro ottima stagione. I londinesi, guardando la classifica, potrebbero provare un po’ di delusione per non aver ottenuto la promozione diretta, ma la sensazione non è mai stata che ce l’avrebbero fatta. Sorprende invece trovare l’Hull City, quantomeno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Hull-Millwall (semifinale, venerdì 08 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate West Bromwich-Millwall (venerdì 10 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiCon quattro pareggi e due vittorie nelle ultime sei giornate sotto la guida di James Morrison, dopo il licenziamento di Eric Ramsay, il West Bromwich... Levante-Osasuna (venerdì 08 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata inizia dal Ciutat de ValenciaLa prima partita del turno numero 35 di Liga si giocherà venerdì notte al Ciutat de Valencia e vedrà il Levante ospitare l’Osasuna: è un incrocio... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Millwall - Hull City: Punteggi live, Stream e risultati Testa a Testa 11/05/2026; Championship, prima delusione per il Wrexham: niente playoff dopo tre promozioni di fila; Pronostico Hull City-Millwall 8 Maggio 2026: Semi Finals di Championship; Championship, è tempo di verdetti: Ipswich in Premier. L’ULTIMO POSTO IN PREMIER LEAGUE SI DECIDE LIVE SU CRONACHE! Coventry e Ipswich sono già promosse in Premier League, ma c’è ancora un posto da decidere: se lo giocheranno Hull City, Milwall, Middlesbrough e Southampton. Come vuole la tr - facebook.com facebook