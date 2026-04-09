West Bromwich-Millwall venerdì 10 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Venerdì 10 aprile 2026 alle 21:00 si affrontano West Bromwich e Millwall in una partita di calcio. Nelle ultime sei partite, la squadra di West Bromwich ha ottenuto due vittorie e quattro pareggi, con James Morrison come allenatore. La formazione e le quote di scommessa sono state pubblicate e sono disponibili per gli appassionati. La partita si giocherà in un clima di attesa tra tifosi e addetti ai lavori.

Con quattro pareggi e due vittorie nelle ultime sei giornate sotto la guida di James Morrison, dopo il licenziamento di Eric Ramsay, il West Bromwich si è tirato fuori dalla zona retrocessione propriamente detta ma il lavoro dello scozzese non è ancora finito perché il terzultimo posto in classifica è solo a -4. Il Millwall. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - West Bromwich-Millwall (venerdì 10 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Derby-West Bromwich (venerdì 23 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLa lotta per un posto nei playoff, che riguarda il Derby County, incrocia quella per evitare la retrocessione nella quale è precipitato il West... Argomenti più discussi: West Bromwich Albion vs Millwall Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Championship 10-04-2026; Blackburn Rovers frustrate West Bromwich Albion in goalless Ewood Park stalemate; Norwich City rally at Millwall as subs swing the second half; West Bromwich Albion FC - Millwall FC Pronostico e confronto quote 10.04.2026. Millwall 2-1 West Brom - ReportReturning defender Kyle Bartley was shown a late red card as troubled Albion were condemned to a last-minute defeat at Millwall. Sign Up for daily West Brom news and updates direct to your inbox every ... expressandstar.com EN DIRECT 44' Lecce 0 - 1 Atalanta 56' Almere City 1 - 1 Den Bosch FT Club Brugge 4 - 2 Anderlecht FT Portsmouth 2 - 2 Oxford Utd 87' Millwall 1 - 2 Norwich 85' Grasshoppers 0 - 3 Sion 86' Vejle 0 - 1 Randers 45' B - facebook.com facebook