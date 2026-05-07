Un attore australiano ha alimentato l’attesa dei fan riguardo a un possibile ritorno di un personaggio famoso nei film di supereroi, rispondendo in modo evasivo a una domanda su un nuovo film di grande successo. Nei giorni scorsi, ha scherzato sulla possibilità di un film di fine del mondo, negando di conoscere l’argomento, mentre sui social continua a mantenere il mistero sul suo coinvolgimento nel prossimo grande progetto dell’universo cinematografico.

L'attore australiano continua a giocare a nascondino con i fan sul ritorno di Logan nel prossimo Avengers. Tra smentite di rito e il precedente di Andrew Garfield, il sospetto che gli artigli siano già pronti è ormai una certezza per chiunque mastichi di multiverso. Hugh Jackman non conferma, non smentisce e, soprattutto, si diverte a tenerci sulle spine. Mentre il cast di Avengers: Doomsday rimane un segreto, le ultime uscite dell'attore insospettiscono i fan, che ben sanno riconoscere ormai i depistaggi "in stile MCU". Un sovraffollamento necessario tra X-Men e Fantastici 4 Nessuno crede più alle facce angeliche degli attori Marvel quando dicono di non sapere nulla.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Hugh Jackman istiga i fan su Wolverine con uno dei suoi scherzi: "Doomsday? Non so di che parli"

Notizie correlate

Hugh Jackman aveva previsto Avengers: Doomsday in questa intervista del 2013L'interprete di Wolverine nei film Marvel aveva in qualche modo anticipato il suo ritorno e il team-up tra gli Avengers e gli storici X-Men nel...

Pecore sotto copertura meglio di Logan: è record per Hugh Jackman su Rotten TomtoesGli eroi mutanti di X-Men battuti da un branco di pecore? Sembrerebbe di sì, a giudicare dal punteggio stellare su Rotten Tomatoes.