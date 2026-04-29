Pecore sotto copertura meglio di Logan | è record per Hugh Jackman su Rotten Tomtoes

Un nuovo record su Rotten Tomatoes vede un attore famoso per aver interpretato un mutante degli X-Men superare le sue performance precedenti. Questa volta, invece di combattimenti epici, il protagonista ha ottenuto un punteggio elevatissimo grazie a un film con un tema molto diverso. Il risultato ha sorpreso molti, attirando l’attenzione sulla sua carriera e sulle preferenze del pubblico. La pellicola ha ottenuto recensioni positive e si è distinta tra le altre sue interpretazioni.

Gli eroi mutanti di X-Men battuti da un branco di pecore? Sembrerebbe di sì, a giudicare dal punteggio stellare su Rotten Tomatoes. Nessuno era preparato per l'esordio stellare di Pecore sotto copertura, frizzante detective comedy interpretata da Hugh Jackman in arrivo nei cinema italiani il 7 maggio. Al debutto la curiosa pellicola ispirata al romanzo dell'autrice tedesca Leonie Swann, ha segnato un record inaspettato su Rotten Tomatoes diventando il film interpretato da Hugh Jackman con la media più alta. La scatenata pellicola mistery ha debuttato con il 96% di recensioni positive, superando Bad Education, che ha il 94%, e Logan - The Wolverine, che segue al 93%.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Pecore sotto copertura meglio di Logan: è record per Hugh Jackman su Rotten Tomtoes Notizie correlate Hugh Jackman incontra gli "attori" del nuovo film poliziesco Pecore sotto copertura con un biberon in manoHugh Jackman presenta Pecore sotto copertura raccontando con un video dal dietro le quinte un set cinematografico dove il crimine si indaga. L’uomo che sussurrava (il thriller) al gregge: “Pecore sotto copertura”, Hugh Jackman nel giallo di campagna che unisce “Babe” e “Knives Out”Roma, 23 aprile 2026 – «La sua cosa preferita sul pianeta sono le pecore e non ha un cellulare che squilla nei momenti meno opportuni». Altri aggiornamenti Temi più discussi: Jackman, Pecore sotto copertura, commedia gialla tra Knives out e Babe; Pecore sotto copertura, recensione: la bellezza di uscire dal gregge; Pecore Sotto Copertura, la recensione della favola gialla per famiglie con Hugh Jackman; Pecore sotto copertura, un giallo tenero e ironico: il cast racconta il film. Pecore sotto copertura meglio di Logan: è record per Hugh Jackman su Rotten TomtoesGli eroi mutanti di X-Men battuti da un branco di pecore? Sembrerebbe di sì, a giudicare dal punteggio stellare su Rotten Tomatoes. movieplayer.it Pecore sotto copertura, recensione: la bellezza di uscire dal greggeLa memoria, l'identità, le relazioni, la catarsi della morte e la scrittura di Craig Mazin. Soprattuto, Pecore sotto copertura dimostra quanto la qualità sia ancora essenziale. movieplayer.it Ogni notte un pastore legge gialli alle sue pecore. E quel pastore è Hugh Jackman che qui interpreta George Hardy. "Pecore sotto copertura" è in assoluta anteprima nelle nostre sale l'1, il 2 e il 3 maggio. Acquista subito i tuoi biglietti su https://www.multisalael - facebook.com facebook Arriva nelle sale “Pecore sotto copertura”, il film con Hugh Jackman tratto dal libro “GlennKILL” di Leonie Swann, da martedì in libreria. Le invenzioni dell’autrice hanno indicato il percorso da seguire: “Il modo in cui le pecore sono al tempo stesso intelligenti e i x.com