L'interprete di Wolverine nei film Marvel aveva in qualche modo anticipato il suo ritorno e il team-up tra gli Avengers e gli storici X-Men nel prossimo crossover in arrivo nelle sale Avengers: Doomsday è il film Marvel più atteso dell'anno dove vedremo finalmente i Vendicatori interagire con gli X-Men della saga classica Fox. Tuttavia, Hugh Jackman in persona aveva previsto questo evento gigantesco in una vecchia intervista risalente addirittura al 2013. Prima ancora di decidere di dire addio a Wolverine, personaggio che stava ancora interpretando in quel momento, Jackman aveva infatti immaginato che un giorno gli Avengers sarebbero apparsi sullo schermo al fianco dei mutanti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Hugh Jackman aveva previsto Avengers: Doomsday in questa intervista del 2013

