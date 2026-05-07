Hub culturali L’eredità delle Capitali

L’eredità di Bergamo e Brescia come Capitali della Cultura 2023 si manifesta attraverso il Piano strategico della cultura, presentato al Teatro Borsoni. Questo documento nasce dagli investimenti effettuati durante l’anno dedicato alla cultura e mira a definire le linee guida per lo sviluppo culturale delle due città. Il piano si pone come un insieme di iniziative volte a promuovere l’inclusione sociale e la crescita attraverso iniziative culturali diversificate.

Cultura che nutre, accorcia le distanze, fa crescere. L’eredità di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023 sta nella complessità del Piano strategico della cultura, presentato al Teatro Borsoni (“figlio“ degli investimenti per l’anno della Capitale). In apertura, l’omaggio a Jean-Luc Stote, scomparso a settembre dello scorso anno, ideatore e anima della Festa della musica che ha proiettato Brescia nella dimensione nazionale. A Stefano Massini, drammaturgo e narratore, il compito di spiegare il valore della cultura. Dalla mediazione tra culture alla cultura come mezzo per abbattere le diseguaglianze tra i bambini al fare cultura in modo plurale: sul palco, una dimostrazione plastica della strategia culturale della città, frutto di un percorso partecipato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Hub culturali. L’eredità delle “Capitali“ Calgary : Energy Capital & Rockies Gateway Notizie correlate Le Capitali delle MarcheSiccome ci piacciono le statistiche, specie se favorevoli, oggi vi proponiamo l'albo d'oro delle Capitali italiane della Cultura, fin dal debutto,... Dall’eredità di Armani ai nuovi creativi: un pomeriggio di idee all’Hub TooSabato 23 maggio all’Hub Too un pomeriggio ricco di ospiti e spunti di riflessione con masterclass, talk e un aperitivo a tema organizzato... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Hub culturali. L’eredità delle Capitali; Brescia, qui si fa cultura; Latronico al Festival della Moneta; Olbia, nuovo hub tra arte e digitale: Daniele Frau presenta Spazio Frau. Hub culturali. L’eredità delle CapitaliCultura che nutre, accorcia le distanze, fa crescere. L’eredità di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023 sta nella complessità del Piano strategico della cultura, presentato al Teatro Borsoni ... ilgiorno.it Teatro romano e cinque hub culturali, piano triennale da 5,2 milioniNon solo una nuova vita al teatro Romano Brixia, ma anche cinque «hub della cultura», una «isola del contemporaneo» in Carmine, un’arena estiva al Teatro Borsoni (sempre più in sinergia con il ... brescia.corriere.it NAPOLI | VENERDI' 8 MAGGIO, ORE 17:30 The Spark Creative Hub - Mondadori Bookstore" (via degli Acquari, Piazza Bovio) Siete tutti invitati a un appuntamento culturale di grande rilievo organizzato dall'Associazioni ACLI Beni Culturali e Merqurio Napoli . - facebook.com facebook Quattro esposizioni che fanno grande l'hub culturale di Venezia x.com