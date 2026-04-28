Dall’eredità di Armani ai nuovi creativi | un pomeriggio di idee all’Hub Too

Da ilpiacenza.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio, all’Hub Too, si è svolto un pomeriggio dedicato a discussioni e incontri nel settore della moda e della creatività. L’evento ha visto la partecipazione di vari ospiti, con momenti di approfondimento attraverso masterclass e talk. Durante l’iniziativa è stato anche organizzato un aperitivo a tema, promosso dall’associazione ArteViva Ets in collaborazione con alcune realtà locali. La giornata ha coinvolto studenti, professionisti e appassionati, offrendo uno spazio di confronto e scambio di idee.

Sabato 23 maggio all’Hub Too un pomeriggio ricco di ospiti e spunti di riflessione con masterclass, talk e un aperitivo a tema organizzato dall’associazione ArteViva Ets in collaborazione con Confindustria Piacenza e Piacenza Student Society.Il programmaIl pomeriggio si aprirà con una masterclass.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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