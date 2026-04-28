Dall’eredità di Armani ai nuovi creativi | un pomeriggio di idee all’Hub Too

Sabato 23 maggio, all’Hub Too, si è svolto un pomeriggio dedicato a discussioni e incontri nel settore della moda e della creatività. L’evento ha visto la partecipazione di vari ospiti, con momenti di approfondimento attraverso masterclass e talk. Durante l’iniziativa è stato anche organizzato un aperitivo a tema, promosso dall’associazione ArteViva Ets in collaborazione con alcune realtà locali. La giornata ha coinvolto studenti, professionisti e appassionati, offrendo uno spazio di confronto e scambio di idee.

Sabato 23 maggio all’Hub Too un pomeriggio ricco di ospiti e spunti di riflessione con masterclass, talk e un aperitivo a tema organizzato dall’associazione ArteViva Ets in collaborazione con Confindustria Piacenza e Piacenza Student Society.Il programmaIl pomeriggio si aprirà con una masterclass.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Concorso di idee per il brand Savignano, opportunità per creativi e comunicatori professionisti"L’iniziativa rientra tra le azioni individuate da uno studio di posizionamento e marketing territoriale per una comunicazione di impianto strategico... Valorizzare l’eredità culturale e civile di Armani, ok alla risoluzione in RegioneL’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato la risoluzione presentata dal Consigliere regionale del Partito Democratico... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il murale per Giorgio Armani sarà in via Radini Tedeschi; Chiedi chi era Re Giorgio, a Piacenza Armani spiegato agli studenti con uno speciale evento; Piacenza omaggia Armani con un evento dedicato alle nuove generazioni. «Il murale per Giorgio Armani sarà in via Radini Tedeschi»Sabato 23 maggio un pomeriggio ricco di ospiti e spunti di riflessione con masterclass, talk e un aperitivo a tema all'hub di aggregazione giovanile Too: «Il primo grande tributo allo stilista piacent ... ilpiacenza.it Chiedi chi era Re Giorgio, a Padova Armani spiegato agli studenti con uno speciale eventoL'iniziativa si concluderà con la realizzazione di murale di grandi dimensioni dedicato ad Armani e firmato dall’artista Kotè su un palazzo di Piacenza ... dire.it Dovrebbe essere realizzato entro l'anno, nel frattempo è in programma sabato 23 maggio un pomeriggio ricco di ospiti e spunti di riflessione con masterclass, talk e un aperitivo a tema all'hub di aggregazione giovanile Too: «Il primo grande tributo allo stilista - facebook.com facebook