Le Capitali delle Marche sono state inserite in una lista che comprende le città italiane designate come Capitali della Cultura dal 2014. La classifica, aggiornata di recente, include le città che hanno ottenuto questo riconoscimento nel corso degli anni. La selezione si basa su criteri ufficiali e viene pubblicata periodicamente, offrendo uno sguardo sulla tradizione culturale delle diverse località.

Siccome ci piacciono le statistiche, specie se favorevoli, oggi vi proponiamo l'albo d'oro delle Capitali italiane della Cultura, fin dal debutto, nel 2014. Ebbene, ci sono undici regioni, ma solo cinque hanno piazzato sul podio più di una città: Emilia-Romagna (Ravenna e Parma), Sicilia (Palermo e Agrigento), Toscana (Siena e Pistoia), Lombardia (Bergamo-Brescia e Mantova) e dall'altroieri anche le Marche, che addirittura fanno una grande doppietta in cinque anni, Pesaro 2024 e Ancona 2028. Il progetto delle Capitali della Cultura debuttò nel 2014 per iniziativa dell'allora ministro dei beni culturali, Dario Franceschini, si propone di valorizzare i beni culturali, paesaggistici e i servizi rivolti ai turisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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