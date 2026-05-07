Huawei Fit 5 lo smartwatch leggero che dura 10 giorni | la prova in corsa sulle strade di Napoli

Da fanpage.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Huawei ha presentato la linea di smartwatch Fit 5, caratterizzati da un design compatto e leggero. Durante una prova condotta nelle strade di Napoli, sono stati testati in situazioni di corsa e attività quotidiane. La durata della batteria è stata valutata fino a dieci giorni con un uso normale, e il dispositivo è stato osservato mentre monitorava parametri di salute e attività fisica.

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Huawei ha lanciato la nuova linea Fit 5. Sono smartwatch leggeri, con una linea squadrata e pensati per la vita di tutti i giorni. Dalla linea GT ereditano diverse funzioni legate allo sport. Abbiamo provato il Fit 5 Pro per una corsa tra le strade di Napoli.🔗 Leggi su Fanpage.it

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