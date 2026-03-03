Huawei Band 11 Series | completi fitness tracker low cost

Huawei ha annunciato la nuova serie Band 11, che include il modello standard e la versione Pro. Questi fitness tracker sono stati creati come dispositivi accessibili per chi cerca funzionalità di base e design curato. Entrambi i modelli sono stati presentati come prodotti di fascia economica, pensati per un pubblico generale interessato al monitoraggio delle attività quotidiane.

Huawei ha presentato la nuova Band 11 Series composta dal modello standard e dalla variante Pro. Avanzati dispositivi indossabili per tutte le tasche, dal raffinato design.