La Danza dei Draghi infiamma il mare | il trailer ufficiale di House of the Dragon 3 è svelato

È stato pubblicato il trailer ufficiale di “House of the Dragon 3”, che mostra scene di battaglie e tensioni tra i Targaryen. La serie riprende il racconto della guerra civile tra le casate, con immagini di draghi in volo e scontri violenti. Le anticipazioni dal recente evento dedicato ai fan confermano che i conflitti interni stanno per raggiungere livelli di violenza mai visti prima.

Come avevamo già ipotizzato nel nostro articolo sulle anticipazioni dal CCXP, la guerra civile in casa Targaryen è pronta a raggiungere vette di distruzione mai viste prima. HBO Max ha rilasciato oggi il trailer integrale della terza stagione di House of the Dragon, che riprende esattamente da dove si era interrotta la precedente annata: il salto nel vuoto verso la Battaglia del Condotto (Battle of the Gullet), uno dei momenti più sanguinosi e decisivi descritti in Fuoco e Sangue di George R.R. Martin. “Ora hai un potere che nessun uomo ha mai brandito“, dichiara Daemon Targaryen rivolgendosi a Rhaenyra, suggellando l’inizio di uno scontro che cambierà per sempre il volto di Westeros.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - La Danza dei Draghi infiamma il mare: il trailer ufficiale di “House of the Dragon 3” è svelato Notizie correlate House of the Dragon 3: trailer e data di uscita ufficiale, torna la guerra dei TargaryenLa guerra fratricida tra le due fazioni di Casa Targaryen è pronta a riaccendersi: il nuovo trailer della terza stagione di House Of The Dragon, in... House of the Dragon 3: Il Trailer Ufficiale e la Data d’Uscita su Sky!Rhaenyra punta al Trono di Spade: tutto sulla terza stagione dello spin-off di Game of Thrones in arrivo a giugno. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: House of the Dragon 3, il ritorno di Helaena Targaryen insospettisce i fan: cambieranno la storia dei libri?; Intagli di carta, nodi e danze: la magia della cultura cinese in piazza a Gandino; House of the Dragon 3, il trailer arriva domani! La guerra ha inizio; House of the Dragon 3 anticipazioni: novità dal CCXP Mexico.