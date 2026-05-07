Hormuz Iran e grandi potenze | gli scenari che stanno cambiando il mondo
Le tensioni tra Stati Uniti, Iran, Israele, Cina e Russia stanno aumentando, influenzando i settori della sicurezza, dell’energia e delle strategie militari a livello mondiale. Le relazioni tra queste nazioni sono caratterizzate da scontri di interessi e da mosse politiche che cambiano gli equilibri internazionali. Questi sviluppi sono al centro di un quadro internazionale in rapido mutamento, con conseguenze che coinvolgono più aree e attori globali.
Le tensioni tra Stati Uniti, Iran, Israele, Cina e Russia stanno trasformando sicurezza, energia e strategie militari globali. E anche l’Europa è costretta a ripensare il proprio ruolo. Con Tommaso Alessandro De Filippo.🔗 Leggi su Panorama.it
US and Israel Hit Iran! China Is Watching Closely...
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