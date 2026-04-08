Armi nucleari Hormuz e sanzioni | ecco tutti i punti che Iran e Usa stanno discutendo

Nella notte, Iran e Stati Uniti hanno annunciato una tregua che interrompe temporaneamente le tensioni crescenti tra i due paesi. La decisione segue giorni di discussioni su armi nucleari, il controllo dello stretto di Hormuz e sanzioni economiche. I colloqui si sono concentrati su questi punti chiave, con l’obiettivo di evitare un’escalation militare e trovare un accordo che possa raffreddare la crisi in corso.

La tregua annunciata nella notte tra Iran e Stati Uniti segna un passaggio improvviso ma decisivo in una crisi che, fino a poche ore fa, sembrava avviata verso un’escalation incontrollata. Secondo quanto riportato l’intesa – ancora temporanea e fragile – prevede una sospensione delle ostilità accompagnata da un quadro negoziale più ampio, costruito su una serie di punti già discussi nelle settimane precedenti. Non si tratta di una pace, ma di una finestra diplomatica aperta sotto pressione militare, in cui entrambe le parti cercano di consolidare vantaggi strategici evitando, almeno per ora, un conflitto diretto su larga scala. Architettura del piano: tregua, energia e leva economica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Alla fine, tre paesi dotati di armi nucleari, uno dei quali non ha nemmeno sottoscritto il trattato di non proliferazione, hanno iniziato guerre di aggressione collocandosi fuori da ogni diritto internazionale. Fine della MAD. La deterrenza a senso unico. Questo è. x.com