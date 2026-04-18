Ritiro sociale e hikikomori a scuola | docenti soli di fronte all’isolamento degli adolescenti Il report europeo e i consigli pratici

Negli ultimi anni, si è assistito a un aumento dei casi di isolamento tra gli studenti, con molti adolescenti che preferiscono rimanere lontani dalla vita scolastica e sociale. Secondo un rapporto europeo, questa tendenza si manifesta anche negli ambienti scolastici, lasciando spesso i docenti senza strumenti adeguati per affrontarla. Viene inoltre fornita una serie di consigli pratici per supportare gli studenti che vivono questa condizione.

Il fenomeno dell'isolamento volontario tra gli adolescenti sta assumendo contorni sempre più preoccupanti. Il periodo successivo alla pandemia ha intensificato le fragilità preesistenti, riducendo la resilienza dei ragazzi di fronte alle sfide quotidiane. Il progetto europeo RECONNECT, cofinanziato dal programma Erasmus+, ha cercato di fare chiarezza sulla questione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Prenderà il via la prossima settimana “Coltivare le relazioni sociali”, iniziativa rivolta ai ragazzi tra i 13 e i 17 anni che vivono situazioni di ritiro sociale o uso problematico dei dispositivi. Il progetto, promosso da Asl e Fondazione Tercas, sarà seguito da un’équi facebook