Il dolore muto degli adolescenti nel libro di Caccamo sugli hikikomori

Con “L’alfabeto inutile. Monologo per un hikikomori” (Elliot 2023), Michele Caccamo firma un testo intenso e spiazzante, che si colloca in quella zona di confine tra poesia civile e teatro interiore. Il libro è un lungo monologo, ma in forma di attraversamento, un viaggio della solitudine. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

