Hikikomori Il teatro come forma di prevenzione nelle scuole si potrebbero strutturare attività per gli adolescenti in difficoltà emotiva e relazionale

A Roma, nello spazio teatrale 7Off, è andato in scena uno spettacolo che tratta il fenomeno degli hikikomori, con un approccio ironico. L'evento fa parte di un progetto che propone il teatro come strumento di prevenzione per adolescenti con difficoltà emotive e relazionali. L'idea è di integrare attività teatrali nelle scuole per aiutare i giovani a esprimersi e affrontare eventuali problemi.

Uno spettacolo per affrontare il disagio della solitudine cercata come rifugio Mario è il protagonista di HikikoMario, spettacolo che, fino al 17 maggio, al Teatro 7Off di Roma con la regia di Andrea Martella e con la supervisione autoriale di Adriano Bennicelli, affronta con ironia il tema dei ragazzi che si auto-recludono nella propria camera, intervenendo su un fenomeno - nato in Giappone da dove arriva il termine hikokomori - che si sta allargando sempre più tra gli adolescenti italiani. Un modo per dire che il teatro può scardinare il muro del disagio aprendone le porte attraverso le emozioni e l’empatia. E che quindi fa del teatro il mezzo espressivo per affrontare quel disagio.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Hikikomori, «Il teatro come forma di prevenzione, nelle scuole si potrebbero strutturare attività per gli adolescenti in difficoltà emotiva e relazionale» Notizie correlate Educazione alla salute nelle scuole: il progetto AIRC offre materiali didattici gratuiti, attività e concorsi per integrare la prevenzione e la cultura scientifica nel PTOF di ogni grado scolasticoLa Giornata Mondiale della Salute del 7 aprile riporta l'attenzione sull'educazione sanitaria negli istituti scolastici. Leggi anche: Il dolore muto degli adolescenti nel libro di Caccamo sugli hikikomori