Durante una diretta su TikTok, il pallavolista argentino ha condiviso alcune riflessioni sui progetti futuri e ha fatto riferimento alla relazione con una concorrente del Grande Fratello 2024, conosciuta durante il reality. Ha affermato che c’è molto da imparare da lei, suscitando sorpresa tra i suoi follower. La conversazione si è concentrata anche su aspetti personali e sulle esperienze vissute nel corso della trasmissione.

Javier Martinez ha sorpreso i fans con una diretta su Tiktok. Il pallavolista argentino oltre a parlare dei suoi progetti futuri ha raccontato qualche retroscena in merito alla storia d'amore con Helena Preses, che ha conosciuto nel corso del Grande Fratello 2024. Il 31enne ha spiegato che nella sua abitazione parlano italiano anche se capita di usare anche lo spagnolo, che entrambi padroneggiavo. Javier Martinez ha quindi aggiunto: "spesso parlo spagnolo con lei, anche se non è il primo imput. Parla cinque lingue, questa è una cosa invidiabile. Da quel punto di vista è velocissima, ti può rispondere in inglese, francese, portoghese e italiano subito.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Javier Martinez sorprende: “C’è da imparare da Helena Prestes”, la rivelazione

Helena Prestes e Javier Martinez “sono sempre impegnati”: la rivelazioneHelena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più seguite in questo momento in Italia.

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