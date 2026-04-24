Helena Prestes entusiasta | E’ la cosa più importante la rivelazione

Helena Prestes ha condiviso con entusiasmo sui social media la sua recente esperienza, definendola “la cosa più importante”. La modella brasiliana, molto presente sui suoi canali, ha annunciato di aver iniziato una nuova vita a Lecco, dove ha acquistato un attico di lusso. La sua presenza nella città italiana rappresenta un cambiamento significativo rispetto al passato.

Helena Prestes è solita aggiornare i suoi fans tramite i suoi canali social dov'è molto attiva. La modella brasiliana ha appena iniziato la sua nuova vita a Lecco, dove ha comprato un attico di lusso. In queste ore, la donna ha postato alcune storie nel suo profilo Instagram in cui la si vede alle prese con il trasloco e in giro per la cittadina lombarda. In una di queste, la compagna di Javier Martinez dichiara: "La natura è la cosa più importante. Io sono qua nel posticino che ho scelto per vivere. Finito il trasloco dicevo dove sono gli occhiali ed erano qua in testa..con questa vista passa tutto lo stress." Helena Prestes sembra entusiasta della sua nuova avventura a Lecco, dove tra poco la raggiungerà il compagno conosciuto un anno e mezzo fa al Grande fratello.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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