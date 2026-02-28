Scream 7 sta per arrivare nei cinema con un debutto stimato di 60 milioni di dollari, destinato a battere ogni record. Il film si prepara a conquistare il pubblico in un fine settimana che si preannuncia molto positivo per Paramount Skydance. Nel frattempo, il CEO della società sta definendo i dettagli dell’acquisizione di Warner Bros., un’operazione che sta attirando molta attenzione nel settore.

Non poteva esserci weekend migliore per il CEO di Paramount Skydance “ David Ellison “. Mentre si definiscono i dettagli dell’acquisizione di Warner Bros. Discovery, il nuovo capitolo della saga di Ghostface sta riscrivendo la storia del franchise. Dopo un venerdì da capogiro ( incluse le anteprime ) da 28 milioni di dollari, a tal proposito, le stime per il weekend di apertura di Scream 7 sono state riviste al rialzo, ed ora il film punta ad una cifra record tra i 59 e i 60 milioni di dollari (fonte Deadline ). Il ritorno alle origini premia il botteghino. Il successo di questo capitolo conferma che la strategia di riportare sullo schermo Neve Campbell e affidare la regia all’architetto originale della saga, Kevin Williamson, era esattamente ciò che i fan desideravano. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Scream 7 è inarrestabile: previsto un debutto record da 60 milioni di dollari



