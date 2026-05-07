A soli 14 anni, Harper Beckham ha deciso di avviare un’attività nel settore della bellezza. La giovane imprenditrice ha registrato un marchio per una futura linea di prodotti, ispirandosi alla carriera della madre, nota nel mondo della moda e del beauty. La decisione arriva dopo aver affrontato un problema di acne, che ha portato Harper a sviluppare idee e proposte legate alla cura della pelle.

Tale madre, tale figlia: Harper Beckham a soli 14 anni ha le idee molto chiare, e ha già registrato un marchio per la sua futura linea di bellezza prendendo esempio da mamma Victoria. Harper Beckham e la nuova linea di skincare. Qualche tempo fa l’H7B, azienda costituita da Victoria per la figlia, ha registrato il marchio HIKU by Harper, e oggi è proprio l’ex Posh Spice, oggi stilista di successo, a spiegare come è nata l’idea e la visione dietro la nuova linea beauty della figlia minore. Durante una chiacchierata con l’imprenditrice Emma Grede, Victoria Beckham ha rivelato che Harper ha dovuto consultare un dermatologo qualche anno fa a causa dell’eccesso di prodotti che le avevano causato una brutta acne.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Harper Beckham a 14 anni è già imprenditrice. Merito della sua acne…

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