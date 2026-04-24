Victoria Beckham si mostra in una nuova versione bionda, con schiariture che creano un tono dorato e un'acconciatura ondulata e setosa. La cantante e stilista appare molto somigliante alla figlia 14enne, Harper, con cui condivide questa trasformazione estetica. L’immagine condivisa sui social ha suscitato molte reazioni tra i follower, che hanno notato la somiglianza tra madre e figlia in questa nuova chioma.

Capelli biondi, lunghi e ondulati: Victoria Beckham sposa l'hair look da teen della figlia Harper. Con effetto anti-età Insieme all'evento celebrativo della collaborazione della stilista inglese con il marchio Gap, mamma Victoria Beckham e figlia Harper Beckham, 14 anni, hanno portato in scena il medesimo hair look: capelli molto lunghi, piega ondulata con radici lisce e finish setoso, colore biondo luminoso (quello di Harper è più chiaro, quello di mamma Victoria più tendente al caramello). Come ricorda il consulente d'immagine Claudio Fratoni, «per donne over 50 come Victoria Beckham, abbracciare una colorazione capelli nei toni del biondo dorato, con riflessi sunkissed e profondità naturale, equivale davvero a ringiovanire per effetto ottico l'aspetto del volto.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - In versione blondie, Victoria Beckham è la fotocopia della figlia 14enne Harper

Notizie correlate

Gli auguri di Brooklyn Beckham per la Festa della Mamma non sono per la madre, Victoria BeckhamLa faida interna in casa Beckham sembra non accennare a placarsi; se in occasione della Festa della mamma, che nel Regno Unito si celebra la quarta...

Aggiornamenti e dibattiti

In versione blondie, Victoria Beckham è la fotocopia della figlia 14enne HarperSchiariture strategiche e un tono di biondo dorato esaltato da piega wavy e finish setoso. Che il nuovo biondo di Victoria Beckham rientri in una strategia beauty ringiovanente? Parola all'esperto ... vanityfair.it

David Beckham sexy giardiniere: il video della moglie Victoria è viraleDopo l’apicoltore, allevatore di galline, sous chef (del figlio Brooklyn) ed elettricista, è arrivato il giardiniere (cit.). Una nuova versione (super sexy) di David Beckham è diventata virale, ... elle.com