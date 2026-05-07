L'Unione Europea ha annunciato di seguire da vicino l'evoluzione dell'epidemia di hantavirus, con una riunione programmata per discutere la sicurezza sanitaria. Attualmente, le autorità valutano che il rischio per la popolazione generale sia basso, ma continuano a mantenere alta l'attenzione sulla situazione. Non sono stati segnalati casi gravi o diffusione significativa, mentre si procede con il monitoraggio delle eventuali nuove notizie.

“ La situazione è attentamente monitorata e l’attuale valutazione preliminare indica un basso rischio per la popolazione generale. La tutela della salute pubblica rimane la priorità assoluta. Rimaniamo vigili, monitoriamo attentamente la situazione e lavoriamo in stretto coordinamento con tutte le autorità degli Stati membri interessati, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), per garantire una risposta rapida ed efficace in ogni fase”. Lo riferisce l a portavoce della Commissione europea per la Salute, Eva Hrncirova, interpellata in merito alla situazione della nave da crociera MV Hondius, a bordo della quale si è diffuso un focolaio di Hantavirus.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hantavirus, Ue: “Monitoriamo la situazione, oggi riunione per la sicurezza sanitaria”

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