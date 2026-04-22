L'Iran ha dichiarato di monitorare attentamente la situazione e di essere pronto a rispondere in modo deciso, mentre l'amministrazione statunitense ha annunciato una proroga della tregua. Le autorità iraniane hanno inoltre avvertito che il paese è preparato a rispondere con azioni forti se necessario. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra le due nazioni, con segnali di possibile deterioramento delle relazioni.

Mentre il mondo guarda con riservo e speranza alla proroga della tregua decisa da Donald Trump come a un segnale di distensione, l'agenzia di stampa iraniana Tasnim pubblica un'analisi dai toni decisamente più cupi. Secondo Teheran, dietro la mossa di Washington non ci sarebbe un reale desiderio di pace, ma una strategia cinica. L'Iran ipotizza ben dodici ragioni diverse dietro questa scelta, sottolineando con forza che l'estensione del cessate il fuoco «non è stata richiesta dalla parte iraniana». La paura del "Cavallo di Troia" Il timore dei vertici della Repubblica Islamica è che Washington o Tel Aviv stiano utilizzando questo periodo di calma apparente per riorganizzarsi e sfruttare "l'effetto sorpresa" per lanciare nuovi attacchi improvvisi.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Iran, tregua o trappola? Teheran avverte Trump: «Monitoriamo la situazione, pronti a risposte schiaccianti»

Iran, le navi di Trump si avvicinano. Teheran: pronti a riprendere i colloqui

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