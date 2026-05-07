Hantavirus sulla nave da crociera Sorveglianza e dati certi prima di parlare di pandemia

Negli ultimi giorni, le autorità sanitarie internazionali hanno monitorato con attenzione una serie di casi di hantavirus a bordo di una nave da crociera. In totale, sono stati registrati otto episodi, di cui tre confermati attraverso analisi di laboratorio, e si sono verificati tre decessi. Prima di parlare di una possibile pandemia, si stanno raccogliendo dati certi e approfonditi sulla situazione.

Negli ultimi giorni l’attenzione delle autorità sanitarie internazionali si è concentrata sui casi di hantavirus registrati a bordo della nave da crociera MV Hondius: otto casi complessivi, di cui tre confermati in laboratorio e tre decessi. La vicenda ha assunto una dimensione transnazionale dopo che alcuni passeggeri hanno già lasciato l’imbarcazione. Le autorità svizzere hanno confermato un caso in un uomo che aveva partecipato alla crociera nelle settimane precedenti e che, dopo aver ricevuto comunicazione dall’operatore della nave, si è presentato spontaneamente in un ospedale di Zurigo. L’Organizzazione mondiale della sanità coordina le operazioni di contact tracing su scala internazionale.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Hantavirus sulla nave da crociera. Sorveglianza e dati certi prima di parlare di pandemia Notizie correlate Hantavirus, l’epidemiologo: “Insolito su una nave da crociera”. L’infettivologo: “Nessun allarme ma sorveglianza rigorosa”Il focolaio di hantavirus che ha causato tre decessi a bordo della nave da crociera Hondius, ferma al largo di Capo Verde e potenzialmente diretta... Hantavirus, Bassetti: “Problema si allarga oltre la nave da crociera, purtroppo ne sentiremo parlare”(Adnkronos) – L’infettivologo Matteo Bassetti torna sul focolaio di Hantavirus, scoppiato sulla nave da crociera MV Hondius. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Hantavirus in crociera: evacuazioni e domande aperte; Cos'è il letale hantavirus? Sintomi, rischi e contagio; Hantavirus su crociera, ministero Salute allerta uffici di frontiera; Hantavirus, casi su nave da crociera: cosa sappiamo. Hantavirus su nave da crociera, un caso in Svizzera e uno in Olanda. LIVEL’Oms ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di hantavirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Hondius. E un'assistente di volo della Klm è stato sottoposta al test dopo a ... tg24.sky.it Il focolaio di hantavirus sulla nave da crociera Mv Hondius può essere la scintilla di una pandemia? Gli esperti invitano alla calmaAnche se si verificasse la trasmissione del virus Andes dai passeggeri scesi dalla nave, Ecdc e Oms continuano a ritenere il rischio molto basso per la popolazione mondiale ... wired.it Spagna, scontro governo-Pp sulla nave focolaio di hantavirus. I conservatori chiedono la convocazione urgente della ministra della Sanità: "Caos assoluto nella gestione" #ANSA - facebook.com facebook Giuseppe Ippolito: “L’hantavirus non è il Covid. La trasmissione è molto più difficile” x.com